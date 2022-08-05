Стремоусов обвинил канал Baza в информационной войне против России

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опубликовал в своем Telegram-канале ролик, в котором назвал заявления о коме главы области Владимира Сальдо частью информационной войны Украины против России. Он обвинил в этом участии Telegram-канал Baza.

Baza — ресурс предателей, не поддержали Россию в операции против нацистского режима Украины, продвигали идеи ЛГБТ и работали в интересах этнических преступных групп, включая интересы зарубежных стран. Слухи о коме Владимира Сальдо — это прямое участие в войне на стороне врага, — подчеркнул он.

Стремоусов назвал болезнь Сальдо результатом тяжелейшего перенапряжения, которое тот перенес за последние полгода. По его словам, Сальдо спал в сутки по несколько часов и "трудился без выходных". Замглавы ВГА также призвал поддержать не только Сальдо, но в первую очередь жителей Херсона и области, по которым пытаются нанести главный удар.

О своей госпитализации Сальдо сам сообщил накануне. По его словам, на этом настоял глава Минздрава Херсонской области. Причиной ухудшения самочувствия Сальдо назвал последствия перенесенного коронавируса.

Согласно сведениям «Осторожно, новости», Сальдо перенес инсульт: представители портала утверждают, что это произошло из-за высокого стресса из-за работы и постоянной необходимости соблюдать меры безопасности. Информация о его состоянии разнится: если Baza утверждает, что Сальдо находится в тяжелом состоянии, то RT со ссылкой на источник в администрации региона оценивает его состояние как средней тяжести. Его обязанности временно взял на себя председатель местного правительства Сергей Елисеев.