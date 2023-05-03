Стрелка из белградской школы поместили в психдиспансер Президент Вучич: мальчик, устроивший стрельбу в белградской школе, помещен в психдиспансер

Фото: Milos Miskov/AP/ТАСС

Глава Клинического центра Сербии, доктор Милика Асанин

Устроивший стрельбу в белградской школе подросток пока помещен в спецотделение психиатрии, заявил сербский президент Александр Вучич во время обращения к общественности. Как передает газета «Вечерне новости» слова политика, отец и мать мальчика были задержаны полицией.

Сейчас мальчик находится в особом месте, его поместили в спецотделения психоневрологического диспансера. Его отец, как владелец оружия, которое он якобы незаконно хранил, хотя имел все необходимые разрешения , был арестован. Его мать также взята под стражу, — заявил Вучич.

По местным законам мальчик не подлежит уголовной ответственности, потому что не достиг 14-летнего возраста. Отец школьника был задержан предварительно на срок до 48 часов по подозрению в совершении преступления против общественной безопасности.

Известно, что ребенок интересовался астрофизикой, карате и баскетболом. 3 мая подросток, вооруженный двумя пистолетами и четырьмя коктейлями Молотова, ворвался в школу, убил восемь учеников и охранника и ранил шестерых учеников и учителя истории.

Ранее полиция Белграда сообщила, что подросток составил на бумаге план передвижения по школе, расписал свои действия, а также составил список «приоритетных жертв». По словам полицейского, мотив своего поступка школьник пока не раскрыл.