https://static.news.ru/photo/cf13a67e-6885-11ea-905a-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Maja Hitij/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главы европейских государств поддержали 30-дневный запрет на въезд в Евросоюз. Эта мера позволит сократить распространение коронавируса в Европе.

Мы все согласились с предложением Еврокомиссии ограничить въезд в Европу из стран, не входящих в ЕС, Великобритании и других стран, — сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

Запрет будет действовать с небольшими исключениями. Германия приступит к полному закрытию границ немедленно, передаёт РИА Новости.

NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения призвала к более агрессивному сдерживанию коронавируса. Представитель ВОЗ считает, что необходимо принимать срочные меры.

Всего в мире COVID-19 заразились более 190 тысячи человек, умерли — 7,8 тысячи, выздоровели более 80 тысяч. В России число подтверждённых диагнозов за сутки возросло до 114, причём 10 человек заразились уже в РФ, а не за границей.