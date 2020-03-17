https://static.news.ru/photo/e301742a-6864-11ea-b359-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vassilis Papadopoulos via imago-images.de/Global Look Press

Ситуация с распространением в мире коронавирусной инфекции развивается стремительно, в противодействии COVID-19 необходимо принимать срочные и агрессивные меры. С таким заявлением выступил директор ВОЗ в регионе Юго-Восточной Азии Пунам Хетрапал Сингх после появления сведений о росте числа заразившихся на территории региона.

Его обращение было обнародовано во вторник, 17 марта. По опубликованным данным ВОЗ, из 11 государств в регионе в восьми есть случаи заражения местных граждан коронавирусом нового типа. Больше всего заболевших в Таиланде — 177 человек.

Ситуация стремительно развивается. Мы должны немедленно наращивать все усилия, чтобы предотвратить заражение вирусом большего числа людей. Сейчас необходимы срочные и агрессивные меры, — цитирует РИА Новости регионального директора ВОЗ в Юго-Восточной Азии.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 17 марта заразились более 182 тысяч человек. Из них 7,1 тысячи умерли, более 78 тысяч выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов за сутки возросло до 114, причём 10 человек заразились уже в РФ, а не за границей.

Как ранее писал NEWS.ru, люди со второй группой крови (А) более других рискуют заразиться коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом после проведения исследования рассказали учёные из Китая.