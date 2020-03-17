https://static.news.ru/photo/65212440-6861-11ea-afa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди со второй группой крови (А) более других рискуют заразиться коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом после проведения исследования рассказали учёные из Китая.

Специалисты проанализировали данные 2173 пациентов, у которых подтвердились подозрения на коронавирус. Все они лечились от инфекции в трёх больницах на территории Ухани и Шэнчьженя. По словам экспертов, среди всех проанализированных групп заболевших наблюдалась аналогичная схема распределения исходя из группы крови.

Мета-анализ объединённых данных показал, что группа крови А имела значительно более высокий риск для COVID-19ю по сравнению с остальными группами крови, — приводит сообщение китайских учёных агентство RNS.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 17 марта заразились более 182 тысяч человек. Из них 7,1 тысячи умерли, более 78 тысяч выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов за сутки возросло до 114, причём 10 человек заразились уже в РФ, а не за границей.

Как ранее писал NEWS.ru, врач- вирусолог Дмитрий Львов рассказал, что только очень крепкие спиртные напитки способны нейтрализовать коронавирус. Их крепость должна превышать 70 градусов.