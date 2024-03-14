Столтенберг признал, что по Черноморскому флоту били ракетами НАТО

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Удары по кораблям Черноморского флота ВМФ РФ наносили ракетами, которые Украине поставлял Североатлантический альянс, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В ходе представления своего ежегодного доклада о безопасности организации он добавил, что, в частности, использовались Scalp и Storm Shadow.

Столтенберг добавил, что это говорит о «важности наращивания поставок ракет» Киеву. При этом он не уточнил, кто осуществлял разведку и указывал на цели при атаке по судам.

Ранее военный эксперт Максим Климов призвал защитить корабли Черноморского флота от атак с помощью правильной организации воздушного патрулирования акватории Черного моря. По словам аналитика, российский флот нуждается в оснащении современными средствами обнаружения и поражения.

В свою очередь военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что суда Черноморского флота РФ необходимо частично уводить вглубь, подальше от зоны поражения со стороны маневренных морских дронов-камикадзе, появившихся на вооружении у ВСУ. Он признал, что безэкипажные катера способны наносить чувствительные повреждения российским военным кораблям.