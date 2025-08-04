Зоопарк попросил граждан передать на корм хищникам своих домашних животных Stern: зоопарк в Дании просит пожертвовать домашних питомцев на корм хищникам

В датском городе Ольборг местный зоопарк обратился к населению и предложил жителям передавать своих домашних питомцев на корм хищникам, сообщает Stern. Администрация учреждения объясняет эту инициативу необходимостью обеспечения животных естественным рационом питания и рациональным использованием ресурсов.

В зоопарке пояснили, что основу кормового фонда составляют кролики, куры и морские свинки, которые особенно важны для европейской рыси. Целые тушки помогают хищникам поддерживать природные охотничьи инстинкты. По словам представителей зоопарка, такой подход соответствует профессиональным стандартам содержания животных и сохраняет естественную пищевую цепочку.

Инициатива уже получила поддержку среди местного населения. В текущем году учреждение приняло 137 кроликов, а также старых и больных животных, включая лошадей. Директор зоопарка Хенрик Вестер Сков Йохансен пояснил, что это помогает решать проблему невостребованных питомцев. Все животные перед использованием в качестве корма проходят процедуру гуманного усыпления под наблюдением специалистов.

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