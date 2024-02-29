Стало известно, сколько украинских БМП Bradley вывели из строя в зоне СВО NI: армия России вывела из строя 68 бронетранспортеров Bradley

Вооруженные силы России успешно вывели из строя 68 американских бронетранспортеров Bradley, переданных украинской армии западными партнерами, сообщает издание The National Interest. По его данным, в это число входят не только уничтоженные БМП, но и брошенные украинскими солдатами при отступлении с позиций. Отмечается, что российские инженеры уже изучают западные бронемашины. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Источники издания утверждают, что всего Украине передали около 186 бронетранспортеров Bradley. Таким образом, армия республики уже потеряла треть от общего числа поставленных БМП. Захваченные образцы техники, оставшиеся в относительно пригодном состоянии, были переданы российским инженерам для дальнейшего изучения. В частности захваченные БМП используются для исследования их бронирования.

Bradley, известная своей бронированной защитой и боевыми возможностями, подверглась детальному осмотру и анализу российскими военными, включая испытания против огня 30-мм автоматической пушки, — заявили собеседники National Interest.

Как сообщалось ранее, армия США готовится к внедрению новых образцов вооружений, которые помогут подготовить ее к «войне будущего». В качестве потенциальных участников такого конфликта называют Россию и США. Ключевыми разработками США стали танк M10 Booker, новейшая БМП XM30 и боевая роботизированная машина Robotic Combat Vehicle.