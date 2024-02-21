Стало известно, сколько украинцев выступают за переговоры с Россией КМИС: более 70% украинцев выступают за дипломатическое решение конфликта с РФ

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Свыше 70% жителей Украины выступают за дипломатическое урегулирование конфликта с Россией, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Во всех регионах страны граждане оказались в целом открыты к дипломатическому треку, заметили авторы исследования.

Украинцы остаются открытыми для переговорного процесса. В мае 2022 года 59%, а в феврале 2024 года 72% респондентов соглашались с мнением, что Украина должна искать и дипломатический путь завершения войны, — сказано в публикации.

Опрос проводился в период с 5 по 10 февраля по телефону. Были опрошены 1202 респондента в возрасте от 18 лет.

Ранее первый замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев заявил, что переговоры России и Украины невозможны из-за позиции властей Киева. При этом, обратил внимание политик, в последнее время тема возврата сторон к дипломатическому пути решения конфликта стала звучать чаще.

Он выразил мнение, что такое положение вещей выгодно Западу. Нургалиев указал, что действующий конфликт открыл для США и Великобритании перспективы получения многомиллиардных доходов от заказов в сфере военно-промышленного комплекса.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена достичь все цели СВО и желательно мирным путем. Однако, уточнил он, пока дипломатические решения отвергаются, спецоперация будет продолжаться.