Стало известно, сколько оружия и военной техники ВСУ получили за год УНН: ВСУ за год получили 13,2 млн единиц оружия и военной техники

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Вооруженные силы Украины за последний год получили 13,2 млн единиц оружия и военной техники, пишет УНН со ссылкой на отчет министра обороны Алексея Резникова. Армия получила современное вооружение украинского производства, в частности, береговой ракетный комплекс «Нептун», противотанковые ракетные комплексы «Корсар» и «Скиф», беспилотные авиационные комплексы «Аист-100», А1-СМ «Фурия», Windhover, PD-2, ACS-3, модернизированные самолеты Миг-29МУ1 и вертолеты Ми-8-МСБ-В, а также радиолокационные станции «Малахит».

В течение последнего года в интересах вооруженных сил Украины закуплено и поставлено в войска более 13,2 миллиона единиц образцов вооружения и военной техники, — говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ имеют в своем распоряжении крупнокалиберные винтовки Alligator и T-Rex, 30-мм автоматический станковый гранатомет КБА-117-02, модернизированные ракеты, управляемые противотанковые ракеты, неуправляемые авиационные ракеты. Украинские военные также получили ручные термобарические и дымовые гранаты, элементы динамической защиты танков, средства криптографической защиты и бронированные машины.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что к настоящему моменту запущены три уровня учета поставок и использования оружия на Украине: программа LOGFAS (Logistic Functional Area Services), «Каравай» и модуль на базе программы «СОТА». По информации украинского Минобороны, последний ввели в действие 24 февраля. «СОТА» позволяет контролировать новые поставки от стран-партнеров.

Ранее журнал The National Interest написал, что США придется сократить поставки вооружения Киеву, чтобы избежать военной катастрофы в Тайваньском проливе. По мнению обозревателей, сценарий с «двумя фронтами» спонсорства — Тайваня и Украины — обернется настоящим кошмаром для американских политиков.