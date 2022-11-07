NI: США сократят помощь Киеву, если потребуется спонсировать Тайвань

Фото: Cpl. Austin Fraley/Global Look Press

США придется сократить поставки вооружения Киеву во избежание военной катастрофы в Тайваньском проливе, написали обозреватели Даррен Спинк и Лиам Гибсон в статье для The National Interest. По мнению журналистов, сценарий с «двумя фронтами» спонсорства — Тайваня и Украины обернется настоящим кошмаром для американских политиков.

В качестве подтверждения своим словам обозреватели сослались на недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Китай может захватить Тайвань в «гораздо более короткие сроки».

Призраки китайско-российской оси советских времен вернулись, чтобы преследовать американских политиков, которых не будит ужасная перспектива: одновременное сопротивление России на Украине и Китаю на Тайване. Вашингтон должен с широко открытыми глазами готовиться к такому сценарию с двумя фронтами, если этот кошмар станет реальностью, — пишут журналисты.

Эскалация конфликта на Украине, как утверждает Гибсон и Спинк, ведет к истощению запасов вооружения и финансовых ресурсов США. По подсчетам обозревателей, после событий 24 февраля Вашингтон предоставил Украине военную помощь в размере $18,5 млрд, включая более 1400 ракетных систем Stinger и 8500 противотанковых ракетниц Javelin.

Почти треть всех американских запасов Javelin истощена, и, по данным Центра стратегических и международных исследований, «пройдет много лет, прежде чем запасы будут полностью пополнены», — сказано в статье.

Гибсон и Спинк пишут, что обязательство Вашингтона предоставить Тайбэю «оружие оборонительного характера», согласно закону об отношениях с Тайванем, может быть нарушено. По словам американских журналистов, азиатская страна столкнулась с задержками в поставках оружия из-за конфликта на Украине, бюрократической волокиты и проблем логистического характера. В связи с этим Белому дому предстоит выбрать, кому поставлять оружие: Тайваню или Украине.

Будущая расстановка приоритетов внешней политики США потребует трудного выбора. Учитывая, что Америка и ее союзники на Западе сталкиваются с безудержной инфляцией, высокими процентными ставками, надвигающейся рецессией и неполной занятостью, сохранение существующего уровня военной помощи Украине при поддержке обороны Тайваня станет сложной задачей, — подытожили журналисты.

Ранее стало известно, что Нидерланды вместе с США и Чехией отправят на Украину партию тяжелого вооружения в рамках пакета военной помощи на €120 млн. Всего Киев получит 90 модернизированных танков Т-72.