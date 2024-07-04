Стало известно о взрывах в украинской столице В Киеве прогремели взрывы

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Взрывы раздались в Киеве, сообщает украинский телеканал ТСН. В городе объявлена воздушная тревога. Другие подробности не приводятся. Киевская городская администрация в свою очередь уведомила о работе ПВО в регионе. Предупреждение об угрозе с воздуха продолжает действовать в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее в Житомирской, Черниговской и Сумской областях прогремели взрывы. Подробности случившегося не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали. В этих областях была объявлена воздушная тревога.

Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины 3 июля. Детали случившегося неизвестны. Местные власти ситуацию не комментировали. Отмечается, что это могло быть связано с работой системы противовоздушной обороны.

30 июня в центральной части Харькова прогремел взрыв, было повреждено предприятие. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в результате происшествия пострадали несколько человек, также загорелись семь машин. Он отметил, что удар был нанесен авиационной бомбой типа КАБ. Также несколько взрывов прогремело на территории города Запорожье, находящегося под контролем Киева. По данным украинского ведомства по оповещению населения, на занимаемых ВСУ территориях Запорожской области была объявлена воздушная тревога.