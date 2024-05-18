Стало известно о расследовании масштабной утечки данных в Финляндии Полиция Финляндии: началось расследование крупной утечки данных из-за кибератак

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Сотрудники правоохранительных органов начали расследование масштабной утечки данных после кибератаки на информационные системы Хельсинки, сообщила пресс-служба Центральной криминальной полиции Финляндии. По имеющимся данным, в результате инцидента злоумышленники могли получить сведения о 120 тысячах человек.

Городская администрация Хельсинки подала в полицию заявление о взломе данных в информационной сети отдела образования и воспитания города Хельсинки, — следует из заявления.

В число пострадавших могли войти учащиеся, опекуны и сотрудники образовательного сектора города. Представитель Агентства транспорта и связи Финляндии Матиас Месил назвал происшествие крупнейшей утечкой информации в муниципальном секторе.

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