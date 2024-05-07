Хакеры взломали сервера Минобороны Британии Sky News: взломавшие Минобороны Британии хакеры подозреваются в связях с КНР

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Источники телеканала Sky News утверждают, что связанные с Пекином хакеры 7 мая получили доступ к данным бывших и действующих военнослужащих Великобритании. Они взломали сервера Минобороны страны, но пока их проникновение не признают масштабным. Известно, что хакеры получили доступ к платежным ведомостям и банковским реквизитам военнослужащих. В Минобороны началось расследование.

Член парламента от консерваторов и бывший солдат Тобиас Эллвуд сообщил Sky News, что Китай «вероятно, ищет финансово уязвимых людей с целью вербовки». Он допустил, что хакеры попытаются получить подобные сведения и в других странах НАТО.

Взломанные ресурсы принадлежали компании — подрядчику военного ведомства и не были подключены к Минобороны Великобритании, пишет Sky News. Однако есть опасения, что другие страны со сложными взаимоотношениями с Китаем впредь поостерегутся обмениваться чувствительной информацией с Лондоном.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал лживой пропагандой обвинения Госдепа США о том, что российские спецслужбы причастны к кибератакам в Европе. По его словам, подобные шаги с американской стороны подрывают международную информационную безопасность.