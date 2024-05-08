Эстония обвинила Россию во вмешательстве в спутниковую навигацию МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России из-за сигналов GPS

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Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ из-за ситуации с помехами сигнала GPS, сказано на сайте ведомства. Власти республики утверждают, что Россия вмешалась в спутниковую навигацию и тем самым нанесла серьезный ущерб авиасообщению в регионе.

Вмешательство России в спутниковую навигацию со временем усилилось, оно сеет путаницу и сильно влияет на гражданскую авиацию. Этим действием Россия нарушает правила радиосвязи Международного союза электросвязи (ITU), согласно которым запрещено создавать такого рода помехи, и мы также передали это сообщение российскому поверенному в делах, — сказано в сообщении МИД.

Отмечается, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна обсудил ситуацию с помехами сигнала GPS со странами Евросоюза и НАТО. На прошлой неделе члены Североатлантического альянса подняли этот вопрос на заседании.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения Латвии, Литвы и Эстонии в адрес России, не стал говорить о том, что Россия ведет работы по подавлению навигационной системы GPS в районе Балтийского моря. Официальный представитель Кремля переадресовал этот вопрос в Минтранс, отметив, что эти данные носят технический характер.

Ранее летчик-инструктор майор ВВС Андрей Красноперов заявил, что России нет смысла устраивать кибератаки на системы навигации в воздушном пространстве Европы, ведь они могут затронуть и ее собственные самолеты. Он выразил мнение, что западная пресса выдает желаемое за действительное.