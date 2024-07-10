Стало известно о применении Украиной отравляющих веществ в зоне СВО Советник главы ДНР Гагин: Украина применяет отравляющие вещества в зоне СВО

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Украинская сторона систематически применяет отравляющие вещества в зоне военной спецоперации, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Он подчеркнул, что сам неоднократно сталкивался с подобными компонентами: при штурме Мариуполя, а затем в Артемовске и в районе Горловки. По словам Гагина, тогда он получил ожоги верхних дыхательных путей и пищевода.

Противник, действительно, регулярно применяет отравляющие вещества, с самого начала СВО, по всей ЛБС [линии боевого соприкосновения], — сказал он.

Ранее начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов Кириллов сообщил, что ВСУ организуют теракты с использованием аналогов боевого вещества «Табун» против российских политических деятелей на подконтрольных российской армии территориях. Он отметил, что такое химическое оружие использовали войска нацистской Германии в ходе Второй мировой войны.

Кириллов недавно также заявил, что на Украину продолжается ввоз отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств, которые могут использовать для создания «грязной бомбы». Он уточнил, что основные маршруты проходят через Польшу и Румынию, а организацию этого процесса контролирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак.