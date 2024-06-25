Минобороны: Украина завозит радиоактивные вещества для «грязной бомбы» Кириллов: на Украину ввозят вещества для возможного создания «грязной бомбы»

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На Украину продолжается ввоз отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств, которые могут использовать для создания «грязной бомбы», заявил начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов. По его словам, которые приводит ТАСС, основные маршруты проходят через Польшу и Румынию.

По имеющейся оперативной информации, продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств, — сказал Кириллов.

По его словам, организацию этого процесса контролирует лично глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Кириллов подчеркнул, что импортированные вещества могут быть использованы для создания «грязной бомбы» и ее применения под чужим флагом.

Ранее замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков сообщил, что власти Украины с подачи Запада планировали взорвать в стране «грязную бомбу», чтобы после этого обвинить Россию в ядерном терроризме. По его словам, российскими властями принимаются комплексные меры в целях нейтрализации террористических угроз и защиты населения.