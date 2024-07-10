Стало известно о появлении в ВСУ батальона из осужденных В ВСУ сформировали батальон «Характерники» из осужденных

В Вооруженных силах Украины сформировали батальон «Характерники» из осужденных, сообщили в пресс-службе 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, в которой они состоят. Они уже приняли присягу и в ближайшее время выйдут на боевые задания.

В 24-й бригаде сформирован батальон «Характерники», который будет состоять из граждан, отбывавших наказание в местах лишения свободы и изъявивших желание присоединиться к обороне государства. <...> В ближайшее время «Характерники» начнут выполнять боевые задания и покажут себя на поле битвы, — сказано в сообщении.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ВСУ могут пополниться 10–20 тысячами заключенных. Он уточнил, что в этом вопросе много нюансов и конкретных ситуаций, которые придется учитывать. При этом, по словам главы ведомства, отправить на фронт больше 20 тысяч находящихся под стражей не получится.

Позже Малюська указал на возможность привлечения в украинскую армию женщин-заключенных. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько, комментируя заявление министра, заметил, что такая инициатива означает нехватку человеческих ресурсов в ВСУ. Она, как утверждает эксперт, ни к чему не приведет.