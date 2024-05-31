Политолог оценил предложение Киева отправлять на фронт женщин-заключенных Политолог Безпалько: отправка на фронт женщин-заключенных ни к чему не приведет

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Предложение Украины отправлять на фронт женщин-заключенных ни к чему не приведет, рассказал в беседе с LIFE.ru член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог, украинист Богдан Безпалько. По его словам, такая инициатива означает нехватку человеческих ресурсов в ВСУ.

Киев использует все возможные способы, но вряд ли это приведет к каким-то ощутимым результатам в условиях, когда ВСУ проигрывают, а вооруженные силы России пусть и медленными темпами, но движутся вперед. Сложно рассчитывать на то, что люди будут рваться на фронт и превращать себя в пушечное мясо, — объяснил специалист.

Политолог отметил, что и заключенные, и женщины понимают, что их могут отправить на самые сложные участки фронта. Также кадровые подразделения могут беречь их для более опасных моментов конфликта.

Женщинам-заключенным эта инициатива, скорее всего, не понравится, добавил Безпалько. Всего чуть больше 600 человек изъявили желание отправиться на фронт, а не сидеть в тюрьме, что очень мало, заключил политолог.

Ранее Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ВСУ могут пополниться 10–20 тысячами заключенных. Он уточнил, что в этом вопросе много нюансов и конкретных ситуаций, которые придется учитывать. При этом, по словам главы ведомства, отправить на фронт больше 20 тысяч находящихся под стражей не получится.