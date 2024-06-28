Стало известно о «масштабном» деле против подчиненных главы МИД Германии Exxpress: в Германии начали расследование против подчиненных главы МИД Бербок

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Правоохранительные органы Германии начали расследование в отношении сотрудников министерства иностранных дел страны, которое в настоящий момент возглавляет Анналена Бербок, сообщило австрийское издание Exxpress. По данным журналистов, дипломатов подозревают в разрешении въезда в республику мигрантам с поддельными документами.

Как отмечают авторы, «масштаб расследования довольно велик», поскольку по фиктивным или неполным документам за последние пять лет в ФРГ въехали тысячи людей. Прокуратура Берлина и Котбуса считает, что подчиненные руководителя внешнеполитического ведомства специально давали указания посольствам и консульствам одобрять нелегальный въезд в страну. В этой связи столичный прокурор Карен Хойссер заявила, что до завершения дела еще далеко.

Ранее председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александер Добриндт высказал мнение, что украинских беженцев, проживающих на территории Германии, необходимо обязать трудоустроиться. В противном случае, уточнил политик, гостям ФРГ придется вернуться на родину.

Немецкий канцлер Олаф Шольц также заявил, что украинским беженцам нужно устраиваться на работу, чтобы остаться в стране. По словам политика, только трудоустройство обеспечит украинцам право и дальше проживать в Германии. Канцлер добавил, что, по официальной статистике, сейчас в ФРГ из десяти украинцев работой заняты только двое.