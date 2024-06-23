В Германии предложили «ультиматум» украинским беженцам Политик Добриндт: все украинцы в ФРГ должны выйти на работу или покинуть страну

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Украинские беженцы

Украинских беженцев, проживающих на территории Германии, необходимо обязать трудоустроиться, считает председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александер Добриндт. В противном случае, уточнил политик, гостям ФРГ придется вернуться на родину, передает Bild.

Нам необходимы более жесткие обязательства для просителей убежища в том, что касается отношения к работе. Сейчас, спустя более двух лет после начала войны, должен действовать принцип — выход на работу в Германии или возвращение в безопасные районы Западной Украины, — подчеркнул Добриндт.

Политик обратил внимание, что гражданское пособие Bürgergeld, выплачиваемое украинцем, вводилось как экстренная мера. Однако, по словам Добриндта, это пособие сильно тормозит вовлечение беженцев в трудовой рынок, поскольку многие просто живут на деньги германского государства и даже не ищут работу.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что украинским беженцам нужно устраиваться на работу, чтобы остаться в стране. По словам политика, только трудоустройство обеспечит украинцам право и дальше проживать в Германии. Канцлер добавил, что, по официальной статистике, сейчас в ФРГ из десяти украинцев работой заняты только двое.

Власти Германии также предложили равномерно распределять беженцев с Украины по странам ЕС. Таким образом Берлин пытается предотвратить вторичную миграцию. Одной из предложенных мер стало ограничение на перемещение беженцев по Шенгенской зоне.