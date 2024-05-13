Украинских беженцев в Германии попросили пополнить ряды трудящихся Канцлер ФРГ Шольц призвал украинских беженцев выйти на работу

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Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что украинским беженцам нужно устраиваться на работу, чтобы остаться в стране, передает портал Euractiv. По словам политика, только трудоустройство обеспечит украинцам право и дальше проживать в Германии.

В настоящее время, по статистике, работают два из десяти человек. Любому, кто работает здесь [в Германии] и не виновен в каких-либо правонарушениях, почти наверняка будет разрешено остаться, — сказал Шольц.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что попытки стран Евросоюза принять решения о передаче Киеву бежавших с Украины граждан призывного возраста могут спровоцировать беспорядки и грозить Европе новым миграционным кризисом. По его словам, мобилизация спрятавшихся в европейских государствах украинцев сорвалась. Володин подчеркивает, что, несмотря на стремления Вашингтона и Брюсселя воевать до последнего украинца, возможностей побудить людей отправится на фронт становится все меньше.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подписанный украинским президентом закон о мобилизации «добивает украинцев». Документ предполагает усиление наказания для уклонистов и ужесточение мер проведения мобилизации.