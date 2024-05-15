Врачи диагностировали Фицо кровоизлияние в брюшной полости

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Роберт Фицо

У премьер-министра Словакии Роберта Фицо диагностировали кровоизлияние в брюшной полости, пишет standard.sk со ссылкой на источники. Сейчас он находится в университетской больнице Франклина Рузвельта в Банска-Бистрице.

Сейчас премьер находится в операционной. Вход в отделение неотложной помощи медучреждения оцеплен полицией. Когда Фицо привезли в больницу, он находился в сознании. По предварительным данным, он получил ранения в руку, грудь и живот.

Момент покушения на премьера Словакии попал на видео. Стрелок успел сделать пять выстрелов, прежде чем его повалили сотрудники службы безопасности премьера. В политика выстрелили, когда тот вышел пожать руки своим сторонникам после выездного заседания кабинета министров. После пятого выстрела нападавший был обезврежен охранниками Фицо.

Ранее стало известно, что премьера атаковал, по предварительным данным, 71-летний писатель Юрай Цинтула. Мужчина является сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Как утверждается, он открыто выражал свою ненависть к левым в соцсетях, а в последний год и лично к Фицо.