«Вытянули своих»: украинский боец пожаловался на высокомерие «Кракена» Пленный ВСУ: бойцы «Кракена» эвакуировали под Харьковом лишь своих военных

Фото: МО Украины

Украинский нацбатальон «Кракен» во время эвакуации в ходе боя на Харьковском направлении помог только своим бойцам, рассказал журналистам попавший в российский плен солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко. По его словам, которые приводит РИА Новости, это произошло в мае в начале наступления российских войск.

К вечеру, по-моему, «залетело» две Bradley (американская БМП. — NEWS.ru) с пулеметами. По-моему, был «Кракен». Вытянули своих. Тех, кто был другие — пограничники с нами еще были, — никого, ничего… Забрали своих и «откатились», — поделился солдат.

Как сообщил собеседник агентства, тогда навстречу бойцам «Кракена» двигался автомобиль его батальона. По его словам, они не стали предупреждать других бойцов ВСУ о приближении российских войск, из-за чего их машина попала под огонь ВС РФ.

Доценко добавил, что не знает точное количество людей из «Кракена», которые занимали позиции с украинскими пограничниками, но их было совсем немного — буквально «пара человек». По его мнению, они считали себя частью элитного отряда и высокомерно относились к другим бойцам ВСУ.

Наверное, они считают, что они лучшие. Я просто наслышан не только о «Кракене», но и о 3-й штурмовой бригаде (бывший полк «Азов», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru). Рассказывали, что они как штурмовики — элитное подразделение, не просто ЗСУ (ВСУ. — NEWS.ru), обычные мобилизованные, — отметил он.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее сообщил, что более 60 человек из националистического батальона «Кракен» попали в плен в ходе боев в регионе. По его словам, они сразу начали давать показания.