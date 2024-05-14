Стало известно о пленении десятков бойцов «Кракена» под Харьковом Ганчев: 60 бойцов «Кракена» попали в плен в Харьковской области и дают показания

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Украинский военнопленный

Более 60 человек из националистического батальона «Кракен» попали в плен в Харьковской области, заявил в эфире Первого канала глава администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, они уже дают показания.

У нас есть информация от военных, уже более 60 человек из «Кракена» задержаны. Дают показания, уже не такие бравые воины, как это обычно происходило с автоматом в руках, — заявил Ганчев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие Северной группировки войск взяли в плен членов группировки «Кракен» и «Братство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Харьковской области. Ведомство представило кадры с пленными членами нацбатов. Один из них рассказал, что их «приняли хорошо», всем раненым оказали первую помощь.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что российские войска взяли в плен бойца украинского националистического батальона «Кракен» с позывным Коломар. По данным канала, его поймали в ходе наступления ВС РФ в Харьковской области. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По данным «РВ», в марте 2024 года пленный принимал участие в нападении на Белгородскую область. Сам Коломар во время допроса сообщил, что члены «Кракена» получают довольствия втрое больше, чем обычные военнослужащие.