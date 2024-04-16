Стало известно, кто из «важных чинов» на самом деле погиб на Украине «АиФ»: «убитым» на Украине Будановым оказался сержант ВСУ Петриченко

Фото: Социальные сети

Павел Петриченко

Погибшим на Украине начальником Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллом Будановым оказался младший сержант Павел Петриченко, сообщает «АиФ». Отмечается, что украинский военнослужащий был известным националистом и являлся инициатором запрета азартных игр для бойцов ВСУ.

Судя по всему, [на Украине] оплакивают гибель сержанта 59-й отдельной мотопехотной бригады Павла Петриченко, который 15 апреля погиб в ДНР, попав то ли под обстрел, то ли под пулю российского снайпера, — пишет газета.

О возможной гибели Буданова сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на публикации украинских СМИ и военкоров. Отмечается, что глава ГУР мог погибнуть в результате ракетного обстрела полигона в районе Чугуева Харьковской области. Официальное подтверждение этой информации не поступало. По данным канала, «убиты важные чины». В «Царьграде» также допустили, что на месте удара мог быть главком ВСУ Александр Сырский, а не Буданов.

За несколько дней до этого Сырский сообщил, что обстановка на фронте в Донбассе существенно обострилась из-за учащения атак со стороны российских военных. По его словам, особенно сложная ситуация наблюдается на Лиманском, Бахмутском и Покровском направлениях.