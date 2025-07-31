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31 июля 2025 в 20:53

Стало известно, кого ВСУ отправляют под Купянск

ВСУ забирают из госпиталей раненых для боевых групп под Купянском

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Командование ВСУ забирает из госпиталей раненых бойцов и отправляет их на север Купянского района Харьковской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам источника, на подобные случаи жалуются родственники бойцов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Родственники военнослужащих 80-й ОДШБр жалуются, что военнослужащих бригады, проходящих лечение, после забирают из госпиталей для формирования боевых групп на севере Купянского района, — отметил собеседник агентства.

По его мнению, раненых отправляют на помощь 425-му отдельному штурмовому полку. Данное подразделение несет потери в боях в районе села Меловое.

Ранее военкор Евгений Поддубный заявлял, что российские войска ожидает решающая битва за Донбасс после взятие города Часова Яра в Донецкой Народной Республике. По его словам, грядущий бой будет тяжелым. Он отметил, что битва за Часов Яр — одна из самых длительных и тяжелых в ходе СВО, так как она длилась почти 16 месяцев. Российское военное ведомство не комментировало эту информацию.

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