Стало известно, когда Украина получит первый транш прибыли от активов РФ Боррель: Украина получит первый транш прибыли от активов РФ на следующей неделе

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Первый транш прибыли от замороженных российских активов уже на следующей неделе будет направлен на военную помощь Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, которые цитирует Politico, второй трансфер произойдет еще через несколько месяцев.

У нас есть доходы от замороженных активов России. Мы должны их использовать, избегая каких-либо преград. Мы запустили соответствующий процесс, первый трансфер состоится на следующей неделе, в июле, второй — еще через несколько месяцев. <...> Мы имеем юридическую процедуру, которая позволит обойти преграды. У нас есть решение, мы представим его сегодня, — сказал Боррель.

По информации издания, размер транша составит €1,4 млрд. Киев получит средства через Берлин, Копенгаген и Прагу, пишут авторы публикации.

Ранее премьер Италии Джорджи Мелони заявила, что страны «Большой семерки» пришли к соглашению по вопросу выдачи Украине кредита в размере $50 млрд. По ее словам, средства передадут Киеву за счет поступлений от замороженных российских активов. При этом Мелони уточнила, что речь идет не о конфискации активов. Использоваться будут проценты, которые наращиваются со временем, констатировала премьер-министр.