Появились подробности об арестованном за шпионаж англичанине

Сотрудник посольства Великобритании в Берлине, арестованный немецкой разведкой за шпионаж, был простым охранником, который сумел получить доступ к секретам. Об этом сообщает BBC.
Бывший советник Министерства иностранных дел Великобритании по вопросам безопасности Питер Рикеттс
Ранее сообщалось, что в Германии был арестован сотрудник посольства в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России. Мужчина, имя которого не раскрывается, по предположению немецких спецслужб, как минимум один раз передал специфическую документацию представителю российских разведструктур за денежное вознаграждение. В квартире подозреваемого прошли обыски.