Появились подробности об арестованном за шпионаж англичанине

Сотрудник посольства Великобритании в Берлине, арестованный немецкой разведкой за шпионаж, был простым охранником, который сумел получить доступ к секретам. Об этом сообщает BBC.

Бывший советник Министерства иностранных дел Великобритании по вопросам безопасности Питер Рикеттс отметил , что охранникам не дают доступа к секретной информации. Он также указал, что старые методы ведения разведки всё ещё актуальны, когда классический шпионаж и кража секретов входят в игру. Палата общин призвала проверить все фирмы, предоставляющие кадры для МИД и других государственных структур, на их надёжность. Председатель межпарламентской группы Крис Брайант заявил, что данная брешь в системе безопасности дипломатических представительств является самой серьёзной за долгое время.

Ранее сообщалось, что в Германии был арестован сотрудник посольства в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России. Мужчина, имя которого не раскрывается, по предположению немецких спецслужб, как минимум один раз передал специфическую документацию представителю российских разведструктур за денежное вознаграждение. В квартире подозреваемого прошли обыски.