Стало известно, какие страны покупают газ за рубли Politico опубликовало список стран, которые платят за газ через «Газпромбанк»

Американское издание Politico опубликовало список из восьми стран, которые продолжают покупать газ в России. Таким образом 10 иностранных компаний открыли счета в «Газпромбанке», чтобы выполнить условия Москвы об оплате поставок рублями. Отмечается, что Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала этого не делать, но и нарушением санкционного режима такой шаг не посчитала.

По данным издания, счета в «Газпромбанке» открыли три немецких компании VNG, RWE и Uniper, венгерская MVM, французская Engie, итальянская Eni, австрийская OMV, чешская ČEZ, словацкая SPP и словенская Geoplin.

Представители этих компаний не утверждают, что открыли именно рублёвые счета, но отмечают, что платят за газ таким образом, что не нарушают введённые Евросоюзом санкции и одновременно выполняют условия по контракту с «Газпромом».

Отмечается, что Еврокомиссия рекомендовала европейским энергетическим компаниям не открывать рублёвые счета в «Газпромбанке», но не стала называть это нарушением действующих санкций. По словам гендиректора ЕК по энергетике Дитте Юул-Йоргенсен, случаи оплаты газа в евро и последующей конвертации этой суммы в рубли выходят за рамки юрисдикции Комиссии.