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21 июля 2025 в 17:27

Стало известно, идут ли в атаку бойцы ВСУ под наркотиками на самом деле

Глава ВР Резяпов: бойцы ВСУ страдают от наркомании и идут в атаку под веществами

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Бойцы Вооруженных сил Украины страдают от наркозависимости и идут в атаку под запрещенными веществами, заявил NEWS.ru председатель движения «Ветераны России», добровольца СВО Ильдар Резяпов. По его словам, нахождение в наркотическом опьянении крайне опасно на поле боя, так как теряется связь с реальностью.

У украинских боевиков систематически обнаруживаются тяжелые психостимуляторы, обезболивающие с наркотическим эффектом, а также так называемый «полевой коктейль» — смесь анальгетиков и стимуляторов. Увы, наркотическая зависимость среди украинских военных стала массовым явлением. Даже в плену наши медики отмечают случаи выраженной ломки. Это не только подрывает здоровье самих солдат, но и делает их поведение на поле боя непредсказуемым и зачастую самоубийственным, Мы не раз наблюдали, как они под действием препаратов шли в атаку без связи с реальностью, — сказал Резяпов.

Ранее военно-политический аналитик и советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что безысходность доводит бойцов Вооруженных сил Украины до повального пьянства и наркомании. По его словам, также нередки случаи сдачи в плен или суицида, которые списывают на боевые потери.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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