Стало известно, что за объект полыхает под Киевом уже больше суток «РВ»: под Киевом больше суток горит топливная инфраструктура аэропорта Борисполь

Фото: ГСЧС Украины

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что под Киевом больше 30 часов горит топливная инфраструктура аэропорта Борисполь. По его данным, там хранились большие запасы топлива.

Канал отмечает, что власти Украины пытались скрыть последствия удара и заблюрили фото с места ЧП, однако в кадр попали пожарные машины с надписью Boryspil the International airport. При этом канал пишет, что целью удара был соседний военный аэродром в Василькове.

Ранее издание «Страна.ua» писало, что в Киевской области уже более суток горит промышленное предприятие, огонь не могут потушить.

В ночь на 12 июня на объекты в городах Украины была совершена массированная атака. По данным СМИ, удары наносились в Киевской, Полтавской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Военный эксперт Юрий Подоляка предположил, что главными целями ударов были объекты Вооруженных сил Украины в Киевской области и столице. Он допустил, что удары наносились по аэродрому в Василькове или по Трипольской тепловой электростанции.