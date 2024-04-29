Стало известно, чем закончился многочасовой допрос Депардье BFMTV: Депардье выпустили из полиции после допроса по делу о домогательствах

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Жерар Депардье

Актер Жерар Депардье покинул комиссариат полиции после многочасового допроса, сообщает BFMTV со ссылкой на адвоката Кристиана Сен-Пале. Звезда французского кино давал показания по делу о сексуальных домогательствах, в которых его обвинили коллеги.

На этом допрос на сегодня окончен. Депардье покинул здание комиссариата, — сказал СМИ защитник актера.

До этого агентство AFP сообщало, что французская полиция заключила под стражу Депардье. Известно, что артиста обвинили в сексуальном насилии две женщины.

В насилии и сексуальных домогательствах артиста в разное время обвиняли более десятка женщин. При этом около 50 коллег поддержали Депардье. Среди них Пьер Ришар, Шарлотта Ремплинг, Эмманюэль Сенье и многие другие.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров осудил женщин, обвинивших французского актера в домогательствах. По его словам, актрисы таким образом хотят добиться от кинозвезды денег и получить внимание прессы.

Шнейдеров задался вопросом, почему многие женщины лишь спустя годы вспоминают, что известные личности до них якобы домогались. По его мнению, феминизм из-за этого становится не движением за равноправие женщин, а движением «за абсолютное помыкание мужчинами».

Он также вспомнил, как одна женщина спустя 30 лет обвинила в домогательствах певца Пласидо Доминго. По мнению кинокритика, подобные действия переходят все границы.