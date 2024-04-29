AFP: полиция заключила под стражу Депардье по делу о домогательствах

Фото: Thierry Roge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жерара Депардьё

Французская полиция заключила под стражу актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах, сообщило агентство AFP. 29 апреля артист был вызван на допрос в комиссариат полиции в Париже. Депардье обвиняют в сексуальном насилии две женщины.

В понедельник Жерар Депардье был помещен под стражу в участке парижской судебной полиции для допроса в связи с обвинениями в сексуальном насилии, выдвинутыми двумя женщинами, — говорится в сообщении.

По словам женщин, инциденты произошли на съемках двух фильмов. Один из них случился в 2014 году на съемочной площадке «Маг и сиамцы» (Magicien et les Siamois, 2015), и в 2021 году на съемках ленты «Зеленые ставни» (Les Volets verts, 2022).

В насилии и сексуальных домогательствах артиста в разное время обвиняло более десятка женщин. При этом около 50 коллег поддержали Депардье. Среди них Пьер Ришар, Шарлотта Ремплинг, Эмманюэль Сенье и многие другие.

В декабре руководство государственной телекомпании Франции France Televisions решило прекратить трансляцию фильмов Депардье после выхода документальной картины, в которой артиста обвинили в сексуальном насилии. По словам директора по кинематографии и международному развитию организации Мануэля Алдуи, Депардье нельзя прославлять.