«От этого мерзко и тошнит»: кинокритик про задержание Жерара Депардье Кинокритик Шнейдеров осудил актрис, обвинивших Депардье в домогательствах

Фото: Thierry Roge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жерар Депардье

Кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с NEWS.ru осудил женщин, обвинивших французского актера Жерара Депардье в домогательствах. По его словам, актрисы таким образом хотят добиться от кинозвезды денег и получить внимание прессы.

Я считаю, что подобными обвинениями эти женщины хотят получить от мужчин деньги, и чтобы журналисты вокруг них носились и выплачивали гонорары за интервью. Пока Жерар Депардье выходил из этой ситуации с честью. Не знаю, мог ли он ставить обнаглевших женщин на свое место, но очень жаль, что полиция принимает сторону взбесившихся самок, — заявил Шнейдеров.

Кинокритик задался вопросом, почему многие женщины лишь спустя годы вспоминают, что известные личности до них якобы домогались. По его мнению, феминизм из-за этого становится не движением за равноправие женщин, а движением «за абсолютное помыкание мужчинами».

Женщины спустя многие годы вдруг вспоминают, что известный человек, актер, музыкант, футболист к ним якобы домогался. Одна из женщин, обвиняющих Депардье в домогательствах, говорит о событиях десятилетней давности. От этого мерзко и тошнит. Я считаю, что движение MeToo обнаглело и охамело, — добавил Шнейдеров.

Он также вспомнил, как одна женщина спустя 30 лет обвинила в домогательствах певца Пласидо Доминго. По мнению кинокритика, подобные действия переходят все границы.

Ранее агентство AFP сообщило, что французская полиция заключила под стражу актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах. 29 апреля артист был вызван на допрос в комиссариат полиции в Париже. Депардье обвиняют в сексуальном насилии две женщины.