Стал известен лауреат Букеровской премии по литературе за 2023 год Ирландский писатель Пол Линч получил Букеровскую премию по литературе

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Ирландский писатель Пол Линч стал лауреатом Букеровской премии 2023 года за свою работу «Песнь пророка», сообщили в пресс-службе престижной литературной награды. Линч стал пятым ирландским автором, удостоившимся этой награды.

«Песнь пророка» Пола Линча отмечена в качестве обладательницы Букеровской премии 2023 года, — заявили организаторы.

Книга получила признание за «захватывающий и воодушевляющий образ страны, скользящей к тирании, а также за попытки одной женщины сохранить свою семью». Букеровская премия является одной из самых престижных в мире англоязычной литературы. Ее история началась в 1968 году, но официальные вручения начались с 1969 года.

Ранее Басманный суд Москвы приговорил российского писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии. Ему также запретили пользоваться интернетом в течение четырех лет. Глуховский скрылся от следствия и сейчас находится за пределами России. Писателя объявили в международный розыск.

Следствию пока не удалось установить местонахождение Глуховского. По данным СМИ, писатель имеет два паспорта — российский и израильский, а также виды на жительство в Испании и Германии. В его собственности есть квартира в Барселоне, где он в последнее время проживал с семьей. В Москве Глуховский появлялся исключительно по рабочим вопросам.