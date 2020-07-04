Спикер Рады вновь предложил пересмотреть закон о статусе украинского языка

https://static.news.ru/photo/ca330bca-be18-11ea-b4e8-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Разумков Фото: Дмитро Разумков/facebook.com

Закон о государственном языке, принятый в период правления Петра Порошенко, нуждается в пересмотре. Его нормы следует скорректировать с учётом интересов всех граждан Украины, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Он подчеркнул, что это его неизменная позиция. При этом в парламенте «есть инициативы по внесению изменений, они немного дискуссионные». Но если страна «двигается в Европу», она должна следовать её нормам, отметил политик.

Если мы говорим о том, как должен выглядеть тот или иной закон, то он должен устраивать граждан Украины вне зависимости от того, где они проживают и на каком языке говорят, — сказал Разумков в эфире телеканала «112 Украина».

Спикер Рады отметил, что речь не идёт о втором или третьем государственном языке. Однако, по его словам, «есть вопросы, которые должны устраивать всех». В связи с этим он призвал слышать всех жителей страны.

Разумков однако не уточнил, какие именно положения закона «Об особенностях функционирования украинского языка как государственного» нуждаются в корректировке.

Закон о государственном языке обязывает каждого гражданина страны владеть украинским. Применять его при исполнении служебных обязанностей должны все чиновники, депутаты и президент. Предусмотрены сертификаты, свидетельствующие об уровне владения украинским. Аналогичное требование распространяется на работников предприятий сферы обслуживания. Украинский закреплён как основной для культурно-массовых мероприятий, театральных постановок, киноиндустрии и издательской деятельности.

Украинский язык обязателен и для СМИ. Его доля на общенациональных телеканалах должна составлять не менее 90%, а на региональных — не менее 80% (в первое время требовалось 75% и 60% соответственно). Все передачи на других языках подлежат обязательному переводу на украинский.

Закон о государственном языке вступил в силу в июле 2019 года. Документ был принят Верховной радой в апреле, а в мае свою подпись под ним поставил Порошенко. Церемонию подписания тогда транслировали все центральные телеканалы страны.

Политик тогда заявлял, что закон «объединяет нацию» и что граждане страны ждали этого «много-много лет». Бывший в ту пору спикером Верховной рады Андрей Парубий даже пригрозил, что если кто-либо попробует провести ревизию новых норм, то ощутит на себе «весь гнев украинского народа».

Нынешний президент Владимир Зеленский в языковом вопросе оказался непоследователен. В период предвыборной кампании он заявлял о поддержке нового закона, потому что лидер нации «должен защищать украинский язык». Перед вступлением в должность политик называл документ заложником политической риторики и обещал провести его анализ, «чтобы убедиться, что в нём соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины». Однако дальше заявлений Зеленский не пошёл, а во время большого пресс-марафона в октябре и вовсе призвал не поднимать языковой вопрос, потому что он раскалывает страну.

В конце мая 2020 года, как писал NEWS.ru, в Киеве под домом главы Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова прошла акция противников пересмотра языкового закона. Демонстрантов, правда, было немного — около десятка. Они принесли плакат с надписью «Чем тебе, Дима, не подходит закон про наш язык?».