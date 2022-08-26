Spiegel: иностранных наёмников на Украине заставляли грабить магазины Spiegel: иностранных наёмников на Украине заставляли грабить магазины

Фото: Gilles Bader/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иностранные наемники разочаровались в украинских командирах из-за их злоупотребления властью и непрофессионализма. По словам иностранцев, командиры ВСУ отправляли их на верную смерть и заставляли грабить магазины, сообщает Spiegel.

Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и другие ценности, — заявил изданию канадский боец.

Наемник из Франции подтвердил слова канадца, отметил, что ему было стыдно выполнять приказ и выносить ценности из магазинов на глазах у местных жителей.

Еще один иностранец рассказал изданию, что командиры ВСУ не гнушаются отправлять наемников на передовую без какой-либо подготовки и подкрепления. Также они не заботятся об эвакуации иностранцев из опасных точек.

Наемники указали и на тот факт, что часть украинских военнослужащих злоупотребляет превышением должностных полномочий. Это позволяет им обогащаться за счет торговли оружием и обычных грабежей. Также командиры ВСУ порой оскорбляют подчиненных и угрожают тем, кто отказывается выполнять преступные приказы.

Ранее стало известно, что следующую группу иностранных легионеров ВСУ, находящихся в плену в Донецкой народной республике, также могут приговорить к смертной казни. Такое мнение высказал глава ДНР Денис Пушилин. При этом он подчеркнул, что решать судьбу пленных будет суд.