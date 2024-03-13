Союзник Украины призвал отказаться от поставок войск ВСУ Президент Польши предложил помогать ВСУ не войсками, а оружием и финансами

Фото: IMAGO/CNP / MediaPunch/Global Look Press

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда, находящийся с визитом в Соединенных Штатах, в интервью Bloomberg TV выразил уверенность, что западным странам необходимо отказаться от идеи отправки войск на Украину. По мнению политика, вместо этого им следует продолжать оказывать финансовую поддержку и поставлять оружие для армии страны.

Единственная возможность сегодня сделать это (остановить конфликт на Украине. — NEWS.ru), не оказавшись вовлеченным в войну напрямую, <...> — поддерживать [Киев] поставками боевой техники и самых современных вооружений, оказанием финансовой поддержки, — заявил польский лидер.

Анджей Дуда считает, что это «низкая цена» за урегулирование конфликта и восстановление мира в Европе, однако в противном случае она окажется «действительно очень высокой». Президент Польши призвал не подвергать риску человеческие жизни.

Ранее член парламента Франции Алексис Джолли высказался о перспективах мирного плана по урегулированию ситуации на Украине при победе Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов. Он направил письмо правительству страны, в котором напомнил, что политик обещал быстро разрешить конфликт.