В ЕС задумались о перспективах плана по Украине в случае победы Трампа Депутат Франции Джолли призвал обсудить план Трампа по Украине

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Дональд Трамп

Член парламента Франции Алексис Джолли обратился к правительству страны с вопросом о перспективах мирного плана по урегулированию украинского конфликта в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США. В письме парламентарий уточнил, что экс-президент США в предвыборной кампании указывал, что сможет быстро разрешить конфликт, пишет Lenta.ru.

Господин Алексис Джолли спрашивает господина министра Европы и иностранных дел о перспективах мирного плана на Украине после возможного переизбрания Дональда Трампа. Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет быстро урегулировать конфликт на Украине, — говорится в обращении.

Джолли подчеркнул, что с большой вероятностью мирный план включает сохранение Донецкой и Луганской областей в составе РФ, полную демилитаризацию Украины вплоть до Днепра, а также присоединение остальной части государства к составу НАТО и ЕС. В связи с этим депутат уточнил у главы внешнеполитического ведомства Франции Стефана Сежурне, реалистичен ли такой сценарий.

Ранее стало известно, что Пекин и Берн настаивают на приглашении России на мирный саммит по Украине в Швейцарии. Специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй сообщил представителям ЕС, что на саммите не могут обсуждать «план, который затолкнут россиянам в глотку».