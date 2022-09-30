Советник президента Украины оценил возможность ядерного конфликта Советник президента Украины назвал невысокой возможность ядерного конфликта

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Возможность ядерного конфликта в связи с событиями на Украине невелика, но снимать ее с повестки дня не стоит, заявил в интервью газете La Repubblica советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, конфликт может произойти в случае ликвидации международного механизма ядерной безопасности, а глобальный ответ на любое использование ядерного оружия должен обсуждаться в плоскости ЕС и НАТО.

Возможность ядерного конфликта невысокая, но она существует. И если мир, имею в виду его гражданскую часть, позволит полный обвал международного механизма ядерной безопасности, последствия будут катастрофическими не только для Украины, — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Россия использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны. В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Вашингтоне разработали план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие на Украине. При этом в Белом доме ставят своей целью добиться того, чтобы кризис на Украине не привел к его расширению.