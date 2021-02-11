Совет Европы выразил беспокойство разгоном мирных акций в России

https://static.news.ru/photo/b551b0f0-6c6c-11eb-aace-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович сообщила о проблемах с соблюдением прав человека в России в связи с жёсткими действиями силовиков на акциях в поддержку политика Алексея Навального.

Она выразила свою обеспокоенность министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

Российские власти не выполнили своё обязательство по обеспечению свободы собраний, а ограничения, наложенные в связи с пандемией COVID-19, не отвечали соображениям охраны общественного здоровья таким образом, чтобы это соответствовало принципам абсолютной необходимости и соразмерности согласно с международными стандартами в области прав человека, — написала она в письме, которое опубликовано на сайте СЕ.

Миятович заявила об обеспокоенности произвольным задержанием множества людей по всей России и сообщениями о чрезмерном применении силы со стороны силовиков. Комиссар СЕ запросила у МВД информацию о правилах разгона мирных собраний и действиях властей для обеспечения ответственности силовиков за произвольное применение силы.

Я бы хотела запросить разъяснений и вашего комментария относительно политики Министерства внутренних дел, методов и действующих норм, касающихся разгона мирных собраний и лишения свободы мирных демонстрантов. Я также хотела бы получить разъяснения относительно причин арестов журналистов и работников СМИ, освещающих эти митинги, поскольку такие действия — это серьёзные ограничения свободы выражения мнений и свободы СМИ, гарантированных Европейской конвенцией о правах человека, — подчеркнула она.

Кроме того, открытые источники сообщают о нарушении прав задержанных со стороны полиции. Наиболее частые проблемы — это отказ в юридической защите и медицинской помощи.

Я готова оказать любую помощь в соответствии со своим мандатом для содействия эффективному внедрению стандартов Совета Европы в области защиты прав человека, и я с нетерпением жду продолжения конструктивного диалога с вами, — заключила она.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Силовики жёстко задерживали протестующих. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.