Совбез ООН проведет срочное заседание по Украине Зампостпреда РФ при ООН: cрочное заседание Совбеза ООН по Украине пройдет в полночь 24 ноября

Фото: un.org

Срочное заседание Совбеза ООН по Украине назначено на 00:00 по московскому времени, 24 ноября, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что на встрече ожидается онлайн-выступление президента Украины Владимира Зеленского. По словам Полянского, это является нарушением правил проведения заседания.

Сегодня испугавшиеся наших ударов по объектам инфраструктуры украинцы запросили срочное заседание СБ ООН. Выступающим от Украины вновь заявлен по видеосвязи Владимир Зеленский в нарушение правил процедуры СБ, — сообщил Полянский.

23 ноября власти ряда регионов Украины сообщили об ударах по объектам инфраструктуры страны. Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что одна из пущенных по Киеву ракет попала по объекту инфраструктуры в городе. Об обстреле объектов критической инфраструктуры в Винницкой области сообщил глава облгосадминистрации региона Сергей Борзов. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Мэр Львова Андрей Садовой написал, что из-за обстрелов во всем городе пропал свет. Также он предупредил, что возможны перебои с подачей воды. Он также призвал всех местных жителей не покидать укрытия.