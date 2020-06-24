Сотрудник Чернобыльской АЭС заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/440a0cb6-b5a2-11ea-8f75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило, что один из сотрудников Чернобыльской АЭС заразился коронавирусом.

Отмечается, что в последний раз сотрудник посещал электростанцию 9 июня 2020 года.

Сейчас сотрудник в отпуске. Во вторник, 23 июня, у него подтвердился коронавирус, заражённый сотрудник был отправлен на самоизоляцию. Он находится под наблюдением врачей. Медики уже проверили контакты заражённого сотрудника и выяснили. Что он контактировал только с одним человеком. Он также находится на самоизоляции, сообщает Lenta.ru.

23.06.2020 среди сотрудников ДСП Чернобыль выявили сотрудника с подтверждённым случаем заболевания дыханием COVID-19. Из-за очередного отпуска заболевший последний раз был на ЧАЭС 09.06.2020. Сотрудник направлен на самоизоляцию, он под наблюдением врача, — привело сообщение ведомство на своей странице в Facebook.

Ранее NEWS.ru писал, что Служба безопасности Украины рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС. Они вошли во вторую книгу сборника «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии». Издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликованы впервые.