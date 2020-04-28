Собравшему $36 млн на борьбу с вирусом ветерану прислали 125 тысяч открыток

https://static.news.ru/photo/5e708c34-8950-11ea-8bd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pool/Global Look Press

Британскому ветерану Второй мировой войны Томи Муру, которому 30 апреля исполнится 100 лет, к дню рождения прислали более 125 тысяч открыток. Поздравления шлют на адрес школы, в которой учится внук пенсионера Бенджи.

Объём отправленных дедушке открыток просто поражает, — поделился подросток.

Мур получил известность, решив помочь сотрудникам Национальной службы здравоохранения Англии и объявив о сборе пожертвований для их нужд. Мужчине удалось собрать около $36 млн, отмечает CNN.

Как писал NEWS.ru, незадолго до векового юбилея ветеран начал акцию. С помощью ходунков он стал обходить свой двор и выкладывал видео с успехами в Сеть. Подписчиков и неравнодушных жителей Соединённого Королевства он просил жертвовать деньги врачам, вылечившим его от рака и перелома шейки бедра и теперь спасающим пациентов с коронавирусом. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок назвал поступок Мура «вдохновляющим примером» для всех британцев.