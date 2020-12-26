СМИ: в Европе обеспокоены гонками гиперзвукового вооружения

https://static.news.ru/photo/f8dafeb8-4812-11eb-9722-fa163e074e61_660.jpg Первый запуск гиперзвуковой крылатой ракеты Циркон Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Появление и развитие гиперзвукового оружия у России, Китая и США несёт за собой новые серьёзные угрозы безопасности для Европы, считают авторы немецкого издания Die Welt.

По их мнению, эра гиперзвукового оружия приведёт к новой «спирали угроз» и противостояний между крупными державами и станет кошмаром для европейской безопасности, пишет РИА Новости.

С появлением так называемого гиперзвукового оружия прежние цепи оповещения и противоракетной обороны становятся бесполезными, а время на реагирование драматически сокращается, — цитирует агентство статью в немецкой газете.

В статье упоминается случай, когда при учебных пусках ракет в Охотском море российскими вооружёнными силами на американской базе в Германии сработал сигнал воздушной тревоги. По мнению авторов публикации, этот случай демонстрирует, что в США допускают удар российских ВС по Европе и всё время находятся на чеку. При этом из-за новых технологий вооружений остаётся риск даже не успеть поднять тревогу.

Военные аналитики в Германии отмечают, что появление и распространение гиперзвукового оружия может нарушить баланс между ядерными державами и стать серьёзным препятствием в переговорах о разоружении. Эксперты считают, что сейчас в области гиперзвукового оружия лидируют Китай и Россия, а США со своей стороны стараются не отставать в аналогичных разработках.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2021 году в России начнутся государственные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон». На следующий год запланированы не менее семи пусков таких ракет с фрегата «Адмирал Горшков» и атомной подлодки «Северодвинск».