СМИ: Греция привела ВС в повышенную готовность из-за действий Турции

Вооружённые силы Греции приведены в повышенную готовность. Причиной послужили намерения Турции начать исследования близ острова Кастелоризо. Об этом сообщают греческие СМИ.
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Издание сообщило, что с турецкой военно-морской базы Аксаз вышли 15 кораблей. Это встревожило греческое руководство, военной-морской флот Греции приведён в состояние повышенной готовности.
Отмечается, что Афины готовы к разгоранию общего кризиса в Восточном Средиземноморье в период до начала осени, так как в последнее время появляются признаки того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет ускорить развитие событий в регионе, – пишет газета.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Греции к 253 годам колонии каждый приговорены двое российских моряков. Их обвинили в перевозке нелегальных мигрантов, торговле людьми и незаконном пересечении греческой границы.
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