СМИ: Греция привела ВС в повышенную готовность из-за действий Турции

https://static.news.ru/photo/074f6466-cb68-11ea-9d57-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/GreekMilitaryPortal

Вооружённые силы Греции приведены в повышенную готовность. Причиной послужили намерения Турции начать исследования близ острова Кастелоризо. Об этом сообщают греческие СМИ.

По данным издания «Катимерини», гидрографическая служба сообщила об исследованиях южнее и восточнее Кастелоризо, которые продлятся с 21 июля до 2 августа. В Турции заявили, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе. В связи с этим ВС были приведены в боевую готовность по всей стране.

Издание сообщило, что с турецкой военно-морской базы Аксаз вышли 15 кораблей. Это встревожило греческое руководство, военной-морской флот Греции приведён в состояние повышенной готовности.

Отмечается, что Афины готовы к разгоранию общего кризиса в Восточном Средиземноморье в период до начала осени, так как в последнее время появляются признаки того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет ускорить развитие событий в регионе, – пишет газета.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Греции к 253 годам колонии каждый приговорены двое российских моряков. Их обвинили в перевозке нелегальных мигрантов, торговле людьми и незаконном пересечении греческой границы.