СМИ: глава экономического ведомства ФРГ анонсировал уход из политики

https://static.news.ru/photo/e787b0f0-f5b2-11ea-a734-fa163e074e61_660.jpg Герд Мюллер Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер во время беседы с однопартийцами объявил о предстоящем в 2021 году уходе из политики. 65-летний чиновник состоит в баварской партии «Христианско-социальный союз» (ХСС), входящей в правящий блок.

Он занимал текущую должность с 2013 года. Парламентские выборы осенью 2021-го пройдут уже без него, пишет газета Münchner Mercur со ссылкой на источники.

Руководя министерством, курирующем разные гуманитарные проекты, он занимал позицию, зачастую несвойственную его партии. В отличие от большинства членов ХСС, отстаивающих жёсткую политику в области миграции, он призывал перевезти в Германию 2 тысячи беженцев с греческого острова Лесбос. ХСС в кабмине ФРГ, кроме Мюллера, представлен ещё двумя министрами — главой МВД Хорстом Зеехофером и главой транспортного ведомства Андреасом Шойером.

Ранее NEWS.ru сообщал, что издание Politico назвало шесть вариантов, которые есть у Германии, чтобы «отказаться» от газопровода «Северный поток — 2», позволив сделать «грязную работу» другим. Первый вариант подразумевает давление Берлина на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Управление горного надзора Штральзунда. Целью должен стать отзыв ранее выданных разрешений на строительство.