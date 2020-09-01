СМИ: ЕС намерен продлить на полгода санкции против россиян

Евросоюз планирует продлить на шесть месяцев индивидуальные санкции в отношении российских граждан, действие которых заканчивается 15 сентября. Об этом
По его словам, это может произойти уже в ближайшее время.
Да, как ожидается, ограничительные меры будут продлены в ближайшее время ещё на шесть месяцев, — сказал дипломат.
Как отметил собеседник агентства, политическое решение о продлении ограничений участники одного из ближайших заседаний Совета ЕС могут принять без обсуждения. После этого оно будет утверждено и опубликовано в официальном журнале.
На сегодняшний день в отношении РФ действуют сразу несколько пакетов санкций Евросоюза: экономические и индивидуальные, а также запрет европейскому бизнесу поддерживать какие-либо связи с Крымом.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Евросоюз всё больше и больше следует путём нелегитимного с точки зрения международного права санкционного давления в международных делах, беря пример с США.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен