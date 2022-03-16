Смесь французского с новоросским: Корсика становится европейским Донбассом

Целиком погружённая в украинскую повестку Европа, кажется, проглядела собственный «Донбасс» на своём заднем дворе: пока мировые СМИ круглосуточно следят за сражениями между российским военным корпусом и украинскими вооружёнными силами, средиземноморский остров Корсика пылает уже не первый день, и пылает не сильно меньше, чем Харьков или Мариуполь. NEWS.ru разбирается с тем, почему «самый красивый остров Европы» на глазах превращается в горячую точку и к чему это может привести.

В Европейском союзе, который со стороны обычно воспринимают как территорию мира и межнациональной гармонии, не так уж мало мест, где именно на почве межнациональных противоречий десятилетиями копится пар. Это в первую очередь британский Ольстер (Северная Ирландия), испанские Баскония и Каталония, итальянская Падания и, конечно, французская Корсика.

Для корсиканцев, которые гордятся тем, что их земляк Наполеон Бонапарт когда-то покорил не только континентальную Францию, но и почти всю Европу, кажется унизительным, что их повсюду воспринимают как французов. Они — как, впрочем, любые сепаратисты — считают свой l'île magnifique заслуживающим большего внимания со стороны «метрополии», чем тот имеет в рамках Пятой республики: более продвинутым и культурно богатым (по мнению корсиканцев, их землячка певица Ализе заслуживает всемирной славы ничуть не меньше, чем Эдит Пиаф).

Когда корсиканцев жители всего остального мира называют французами, сами островитяне воспринимают это примерно так же, как если жителей Донецка или Луганска называть украинцами. Но по законам Пятой республики никаких отдельных корсиканцев юридически не существует — любой обладатель французского паспорта считается французом, живи он в «Бургундии, Нормандии, Шампани или Провансе», равно как и на Корсике, да хоть в Новой Каледонии на другой стороне земного шара.

Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Только история нелёгких взаимоотношений между Mama Corsica и Парижем тянется не восемь лет, как в Донбассе, а столетиями, с 1769 года — ровно столько же, сколько этот остров входит в состав Франции (как королевства, империи или каждой из пяти республик).

Парадоксальным образом (потому что с обратным знаком) корсиканский сепаратизм перекликается с сепаратистским движением в канадском Квебеке. С обратным знаком потому, что в Квебеке за отделение от Канады выступают именно франкоязычные сепаратисты. И федеральным властям в Оттаве приходится десятилетиями искать компромиссы с франкофонами — в то самое время, когда Париж ищет компромиссы с Fronte di Liberazione Naziunale Corsu (FLNC), ни в какую не желающим признавать французский язык родным, а французскую историю — общей с ними.

В такой обстановке корсиканцам нужен только предлог, чтобы накапливающийся пар время от времени вырывался наружу. На этот раз таким спусковым крючком стала попытка убийства в тюрьме Ивана Колонны — одного из лидеров сепаратистского движения. Колонна отбывает пожизненный срок с 2003 года, по обвинению в убийстве префекта острова пятью годами ранее. Сепаратисты считают любого назначенного из Парижа чиновника «гауляйтером» и воспринимают их как «легитимную цель» для покушения.

Единомышленники Колонны вышли на улицы после того, как тот подрался со своим сокамерником. В местах заключения такие конфликты — дело обыденное; однако сама фигура лидера борьбы за корсиканскую независимость автоматически политизировала заурядный, в общем-то, инцидент.

Сочувствующие сепаратистам корсиканцы ни минуты не сомневаются, что тюремные власти (разумеется, по указке из МВД Франции) нарочно подсадили к 61-летнему Колонне агрессивного 38-летнего камерунца с богатым опытом международного террориста, чтобы его руками избавиться от неудобного политзаключённого (которого официально власти считают заурядным уголовником).

Почти никто ни на Корсике, ни в остальной Франции не верит в простое нападение на заключённого со стороны другого заключённого, — пишет газета Le Monde.

Инцидент в тюрьме Арли произошёл 2 марта. После того как о нём стало известно корсиканским активистам, они выходят на митинги протеста как на работу. Число демонстрантов стабильно колеблется, по разным оценкам, от тысячи до 10 тысяч человек (вероятно, это и есть «мобилизационный потенциал» FNLC). Для 340-тысячного острова это немало, но всё же не дотягивает до «общенационального восстания», как происходящее описывает Гиль Семиони, бывший мэр корсиканского города Бастия.

Xinhua/Global Look Press

Демонстранты жгут костры, возводят баррикады и иначе превращают Аяччо в средиземноморский Киев образца зимы 2013/ 2014 года. Сходства добавляет и то, что некоторые корсиканские демонстранты используют для обстрела полиции пращи подобно тому, как протестующие на Майдане пытались для той же цели использовать средневековую катапульту. Полиция пытается разгонять толпу слезоточивым газом, но это всё равно что кидать камни в болото: ряска расходится только на мгновение.

Эту аналогию постоянно сегодня педалируют не только на Корсике, и в континентальной Франции.

Корсика, как и Донбасс на Украине, давно добивалась независимости от Франции. И вот Франция получила на Корсике свой Донбасс, но не хочет это признать. Не должен ли Париж в этих условиях организовать референдум о независимости Корсики? — риторически спрашивает газета L'Observateur Continental .

Но протестующим уже две недели корсиканцам, как ни цинично это звучит, не повезло со временем, когда случилось происшествие в Арли. Случись такое в более спокойное время, репортёры со всей Европы слетелись бы в Аяччо, как бабочки на свет.

Сейчас же происходящее на Корсике беспокоит в основном президента Франции Эммануэля Макрона, которому в апреле предстоит переизбираться на очередной семилетний срок. Макрон в отношениях с Корсикой изначально позиционировал себя примерно так же, как его украинский коллега Владимир Зеленский в отношениях с непокорным Донбассом: они оба в первый период президентства пытались найти со «своими» сепаратистами общий язык.

Чем это закончилось для Зеленского, весь мир наблюдает с 24 февраля. Чем это закончится для Макрона, станет понятно через месяц. Но, как пишет газета Le Tribune , образ Макрона как великого миротворца потерпел полный крах. Причём его миротворчество, по иронии судьбы, окончилось одинаково ничем и на Корсике, и в российско-украинском конфликте. Переговоры Макрона с Владимиром Путиным не остановили российские механизированные колонны на Украине. На Корсике за последние два года произошло около 600 нападений на различные правительственные учреждения (в основном в виде забрасывания их самодельными зажигательными бомбами).

Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Впрочем, сравнение Корсики с Донбассом, которое в эти дни во Франции не делает только ленивый, на самом деле является сильным преувеличением, сказал NEWS.ru эксперт по Франции Сергей Фёдоров.

В отличие от Донбасса, корсиканцев никто не обстреливает, не запрещает им говорить на своём языке. Нынешнее обострение произошло по конкретному поводу, а не потому, что центральные власти Франции как-то особенно начали угнетать корсиканцев. В целом корсиканский вопрос находится где-то на задворках политической жизни Франции — до сего дня его практически не поднимали в ходе предвыборной президентской кампании. Сергей Фёдоров Институт Европы РАН, ведущий научный сотрудник Институт Европы РАН, ведущий научный сотрудник

В среду Париж, кажется, дал слабину. Франция готова обсуждать автономию острова Корсика, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. По сообщению газеты Le Figaro , он лично сегодня прилетит в Аяччо для переговоров. Правда, общаться он будет не с представителями корсиканских сепаратистов, а с официальными властями Корсики. Также МВД готово выполнить требование демонстрантов перевести (а учитывая его состояние, перевезти) Ивана Колонну в тюрьму непосредственно на острове.

Это, конечно, далеко не тот «приз», которого добивается FLNC. Однако сепаратисты не могут не знать про «окно Овертона», поэтому вполне могут открывать шампанское, произведённое в той самой Франции, от которой они стремятся максимально дистанцироваться.